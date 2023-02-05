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Військові показали потужний удар по росіянам на Бахмутському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: військові показали потужний удар по росіянам на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.

За його словами, удару було завдано бійцями 43 окремої артилерійської бригади вночі за допомогою 110-кілограмового снаряда.

Така успішна атака була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, українські військові знищили склад боєприпасів російських військ.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, ЗСУ наприкінці жовтня 2022 року влучним ударом знищили колону мобілізованих росіян у Новій Каховці.

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