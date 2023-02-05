Военные показали мощный удар по россиянам на Бахмутском направлении (видео)

Украинские артиллеристы нанесли удар по группе российских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

Такая успешная атака была проведена при помощи предварительной аэроразведки.

По его словам, удар был нанесен бойцами 43 отдельной артиллерийской бригады ночью при помощи 110-килограммового снаряда.

Напомним, сегодня, 5 февраля, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск.

Также мы писали, что, по информации СМИ, ВСУ в конце октября 2022 года точным ударом уничтожили колонну мобилизованных россиян в Новой Каховке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.