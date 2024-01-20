UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові показали один з найбільших ворожих штурмів Авдіївки: вражаючі кадри

Фото: найбільший штурм Авдіївки за останні чотири місяці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України показали, як виглядав один з найбільших штурмів минулого року.

"Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони", - наголосили військові.

 

В ЗСУ пояснили, що під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої у 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

На відео, за даними військових, один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.

"Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри", - наголосили в бригаді.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, з початку жовтня російські солдати намагаються оточити місто та окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але розвідник не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаВійна Росії проти України