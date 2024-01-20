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Военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки: впечатляющие кадры

Фото: самый большой штурм Авдеевки за последние четыре месяца (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали, как выглядел один из крупнейших штурмов прошлого года.

"Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, просто таки дикими силами пытается проломить нашу линию обороны", - отметили военные.

 

В ВСУ объяснили, что во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которой в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

На видео, по данным военных, один из тех крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года.

"Бойцы БУАРа сняли, без преувеличения, исторические кадры", - отметили в бригаде.

Бои за Авдеевку

Напомним, с начала октября российские солдаты пытаются оцепить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских кафиров в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но разведчик не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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АвдеевкаВойна России против Украины