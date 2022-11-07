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Військові показали кадри спецоперації зі звільнення Куп'янського району (відео)

Фото: військові показали, як звільняли Куп'янський район (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники показали кадри Куп'янської наступальної операції, в ході якої вдалося звільнити сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ "KRAKEN".

Військові зазначили, що у ході наступальної спецоперації деокупували лівий берег Куп'янська, а також населені пункти Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка.

Спецпідрозділ вдало форсував річку Оскіл. Це дозволило вибити окупантів з лівобережної частини Куп'янська та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

Українські війська частково знищили та відкинули російську 27 ОМСБр 1 танкової армії, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, групу ПВК "Вагнера", загони БАРС.

Захисники зазначили, що наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують наступальні дії на сході Харківської області та заході Луганської області.

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