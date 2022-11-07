RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные показали кадры спецоперации по освобождению Купянского района (видео)

Фото: военные показали, как освободили Купянский район (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники показали кадры Купянской наступательной операции, в ходе которой удалось освободить семь населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

Военные отметили, что в ходе наступательной спецоперации деоккупировали левый берег Купянска, а также населенные пункты Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

Спецподразделение удачно форсировало реку Оскол. Это позволило выбить оккупантов из левобережной части Купянска и создать плацдарм для смежных подразделений.

Украинские войска частично уничтожили и откинули российскую 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, группу ЧВК "Вагнера", отряды БАРС.

Защитники отметили, что наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковКупянскВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины