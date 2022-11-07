ЗСУ просуваються у Луганській області, а окупанти укріплюються на півдні: карти боїв

Російські війська намагаються укріпити оборону у Херсонській області, аби втримати позиції. Проте українські бійці блокують окупантів на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході Харківської області та на заході Луганської області. ЗСУ просуваються на лінії Сватово-Кремінна. Про це свідчать навіть заяви самих окупанті.

За деякими джерелами, підрозділи ЗСУ завдали потужного удару біля Макіївки у Луганській області, в результаті чого загинули близько 500 російських мобілізованих.

Донецька область

Цей напрямок фронту залишається найскладнішим. Російські блогери заявили, що 155-а бригада морської піхоти РФ зазнала значних втрат під час нещодавнього наступу на Павлівку.

Водночас окупанти заявляють, що частково прорвали оборону ЗСУ поблизу Бахмута та нібито мають певні успіхи. Генштаб не підтверджує цю інформацію.

Проте відомо, що у районі Бахмута, Вугледара та Авдіївки продовжують інтенсивні бої.

Херсонська область

Російські війська продовжують укріплюватися на правому та лівому березі Дніпра. Проте українські захисники блокують ворога та не дають йому просуватися.