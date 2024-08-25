Військові показали кадри, як знищили росіян з танку М1 Abrams

Нагадаємо, що сьогодні Східне регіональне управління ДПСУ показало відео, як бійці бригади "Гарт" за допомогою безпілотників полюють та знищують ворога біля Вовчанська Харківської області.

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