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Військові показали кадри, як знищили росіян з танку М1 Abrams

Фото: танк M1 Abrams (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські військові показали кадри, як виявили та знищили скупчення росіян в одній з будівель на Покровському напрямку з танку М1 Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост 47 окремої механізованої бригади в Telegram.

Згідно опублікованої інформації, в першу чергу аеророзвідники 25 окремого штурмового батальйону виявили скупчення росіян в одній із будівель на Покровському напрямку.

Після цього танкісти 47 окремої механізованої бригади, використовуючи американський танк М1 Abrams, завдали удару по окупантам, зірвавши їхні плани штурмувати позиції ЗСУ.

"Вбивча сила, помста та відплата за полеглих - танк М1 Abrams", - зазначили військові.

 

Нагадаємо, що сьогодні Східне регіональне управління ДПСУ показало відео, як бійці бригади "Гарт" за допомогою безпілотників полюють та знищують ворога біля Вовчанська Харківської області.

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