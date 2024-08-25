Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams

Украинские военные показали кадры, как обнаружили и уничтожили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении из танка М1 Abrams.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.
Согласно опубликованной информации, в первую очередь аэроразведчики 25-го отдельного штурмового батальона обнаружили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении.
После этого танкисты 47-й отдельной механизированной бригады, используя американский танк М1 Abrams, нанесли удар по оккупантам, сорвав их планы штурмовать позиции ВСУ.
"Убийственная сила, месть и возмездие за павших - танк М1 Abrams", - отметили военные.
Напомним, что сегодня Восточное региональное управление ГПСУ показало видео, как бойцы бригады "Гарт" с помощью беспилотников охотятся и уничтожают врага возле Волчанска Харьковской области.
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