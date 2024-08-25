Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams

Напомним, что сегодня Восточное региональное управление ГПСУ показало видео, как бойцы бригады "Гарт" с помощью беспилотников охотятся и уничтожают врага возле Волчанска Харьковской области.

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