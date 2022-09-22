Військові показали, як знешкодили російську морську міну (відео)

Військові пояснили, що дрейфуючі морські міни дуже небезпечні, особливо якщо їх винесло на берег. У такому випадку міна може здетонувати у будь-який момент, бо знаходиться в смузі прибою та перекидається хвилями.

Командир підрозділу вирішив провести розмінування на березі. Військові обстріляли міну зі стрілецької зброї. Хоч вона і була пошкоджена, але не вибухнула. Тому захисники витягнули її на берег з урахуванням сили хвиль і швидкості пересування.

Після обстеження фахівці виявили, що міну небезпечно транспортувати, тому знищили її на місці.