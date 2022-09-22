Военные показали, как обезвредили российскую морскую мину (видео)

Военные объяснили, что дрейфующие морские мины очень опасны, особенно, если их вынесло на берег. В таком случае мина может сдетонировать в любой момент, потому что находится в полосе прибоя и перекидывается волнами.

Командир подразделения решил провести разминирование на берегу. Военные обстреляли мину из стрелкового оружия. Хоть она и была повреждена, но не взорвалась. Поэтому защитники вытащили ее на берег с учетом силы волн и скорости передвижения.

После обследования специалисты обнаружили, что мину опасно транспортировать, поэтому ее уничтожили на месте.