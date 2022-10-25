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Военные показали, как сейчас выглядит освобожденная Белогоровка в Луганской области

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Белогоровка, Вторник 25 октября 2022 17:07
Военные показали, как сейчас выглядит освобожденная Белогоровка в Луганской области Фото: Военные показали, как сейчас выглядит освобожденная Белогоровка в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные удерживают линию обороны в Белогоровке (Луганская область) под плотным огнем врага. В самом населенном пункте почти никто не проживает, все дома разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"После отражения Белогоровки бойцы смогли эвакуировать еще несколько жителей. Сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под плотным огнем врага", - говорится в сообщении.

Нацгвардия сообщает, что Белогоровка является первым поселком в Луганской области, который был уволен защитниками не так давно. В ожесточенных боях сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении.

"Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители уехали. После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия", - добавили нацгвардейцы.

Напомним, что ВСУ взяли под контроль Белогоровку Луганской области еще 19 сентября.

Также ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе.

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