Військові показали, як виглядає Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)

Зауважимо, що минулого місяця російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Чи не найбільша увага була зосереджена саме на Вовчанську. Місто щоденно обстрілювали з використанням різної зброї.

Однак навіть попри всі спроби, росіянам наразі не вдалось захопити місто. За Вовчанськ досі точаться бої.