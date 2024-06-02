Военные показали, как выглядит Волчанск после обстрелов РФ (видео)

Заметим, что в прошлом месяце российские оккупанты активизировали наступление на Харьковском направлении. Наибольшее внимание было сосредоточено именно на Волчанске. Город ежедневно обстреливали с использованием разного оружия.

Однако даже при всех попытках, россиянам пока не удалось захватить город. За Волчанск до сих пор ведутся бои.