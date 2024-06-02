Военные показали, как выглядит Волчанск после обстрелов РФ (видео)

Украинские военные показали кадры из уничтоженного Волчанска Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".
Заметим, что в прошлом месяце российские оккупанты активизировали наступление на Харьковском направлении. Наибольшее внимание было сосредоточено именно на Волчанске. Город ежедневно обстреливали с использованием разного оружия.
Однако даже при всех попытках, россиянам пока не удалось захватить город. За Волчанск до сих пор ведутся бои.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин вчера сообщил, что Волчанск на 70% находится под контролем украинских сил обороны.
В то же время пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска.
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