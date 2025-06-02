Військові показали, як нищать колону російської техніки: відео з передової

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналі Третьої штурмової.

"Спочатку накрили окупантів артою, а залишки по укриттях - вистежили й добили наші FPV. Точні удари бійців АДн Трійки та Батальйону безпілотних систем", - зауважили українські захисники.

Як пояснили бійці, виявивши переміщення окупантів у бік своїх позицій, українські військові зустріли противника артилерією та ударними безпілотниками.

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що загалом загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до 1 червня 2025 року становлять близько 988 тисяч 560 осіб.

Нагадаємо, що лише протягом доби 31 травня втрати російських загарбників склали більш як 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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