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Военные показали, как уничтожают колонну российской техники: видео с передовой

Харьковская область, Понедельник 02 июня 2025 05:47
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Военные показали, как уничтожают колонну российской техники: видео с передовой Фото: военные сорвали штурм оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сорвали штурм оккупантов Харьковской области. Зато россияне потеряли колонну техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канале Третьей штурмовой.

Бойцы Третьей штурмовой направили колонну российских штурмовиков прямо "в ад".

Как объяснили бойцы, обнаружив перемещение оккупантов в сторону своих позиций, украинские военные встретили противника артиллерией и ударными беспилотниками.

"Сначала накрыли оккупантов артой, а остатки по укрытиям - выследили и добили наши FPV. Точные удары бойцов АДн Тройки и Батальона беспилотных систем", - отметили украинские защитники.

Потери России в войне

Заметим, что в целом общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину и до 1 июня 2025 года составляют около 988 тысяч 560 человек.

Напомним, что только в течение суток 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

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