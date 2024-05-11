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Військові показали, як дрони-камікадзе нищать російські танки (відео)

Фото: військові продовжують нищити російські танки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові продовжують знищувати російські танки, що зайшли на українську землю. Нині вони роблять це за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

"Що може бути краще за палаючий російський танк? Багато палаючих російських танків!", - написали військові.

На Вугледарському напрямку "Химери" 20 ОБСП окремої президентської бригади відпрацювали по російській техніці камікадзе та скидами.

 

На відео видно роботу українських військових та як російські танки перетворюються на металобрухт.

 

 

Втрати росіян в Україні

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на фронті в Україні протягом останньої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень.

Тим часом загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже понад 481 тисячі солдатів. Детальніше по втрати Російської Федерації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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