Військові показали, як дрони-камікадзе нищать російські танки (відео)

"Що може бути краще за палаючий російський танк? Багато палаючих російських танків!", - написали військові.

На Вугледарському напрямку "Химери" 20 ОБСП окремої президентської бригади відпрацювали по російській техніці камікадзе та скидами.

На відео видно роботу українських військових та як російські танки перетворюються на металобрухт.