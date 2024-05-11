Военные показали, как дроны-камикадзе уничтожают российские танки (видео)

Потери россиян в Украине

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте в Украине в течение последних суток произошло более 100 боевых столкновений .

Между тем, общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже более 481 тысячи солдат. Детальнее по потере Российской Федерации можно узнать в материале РБК-Украина.

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