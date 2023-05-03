UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові на півдні України збили п'ятий російський безпілотник, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Наталія Кава

У середу, 3 травня, українські військові збили п'ять російських дронів. Це були як розвідувальні, так і ударні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.

За його словами, наразі на підступах до України перебуває близько 25 літаків ворожої авіації, які періодично завдають ударів.

"Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках, ну і ми маємо бути готові. Сьогодні вже збили чотири БПЛА, і щойно мені повідомили про 5 БПЛА збитий за обідній час. Це як розвідувальні, так і ударні дрони", - сказав Ігнат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові збили 4 російських безпілотних літальних апаратів в Миколаївській й Херсонській областях.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїнидрониРосійська Федерація