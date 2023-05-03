Військові на півдні України збили п'ятий російський безпілотник, - Ігнат

У середу, 3 травня, українські військові збили п'ять російських дронів. Це були як розвідувальні, так і ударні БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.
За його словами, наразі на підступах до України перебуває близько 25 літаків ворожої авіації, які періодично завдають ударів.
"Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках, ну і ми маємо бути готові. Сьогодні вже збили чотири БПЛА, і щойно мені повідомили про 5 БПЛА збитий за обідній час. Це як розвідувальні, так і ударні дрони", - сказав Ігнат.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові збили 4 російських безпілотних літальних апаратів в Миколаївській й Херсонській областях.
Нагадаємо, цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.
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