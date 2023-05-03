RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные на юге Украины сбили пятый российский беспилотник, - Игнат

Автор: Наталья Кава

В среду, 3 мая, украинские военные сбили пять российских дронов. Это были как разведывательные, так и ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарофна.

По его словам, на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации, которые периодически наносят удары.

"Противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях, ну и мы должны быть готовы. Сегодня уже сбили четыре БПЛА, и только мне сообщили о 5 БПЛА сбитых за обеденное время. Это как разведывательные, так и ударные дроны", - сказал Игнат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины . Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныдрониРоссийская Федерация