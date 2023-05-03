Военные на юге Украины сбили пятый российский беспилотник, - Игнат

В среду, 3 мая, украинские военные сбили пять российских дронов. Это были как разведывательные, так и ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарофна.

По его словам, на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации, которые периодически наносят удары.

"Противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях, ну и мы должны быть готовы. Сегодня уже сбили четыре БПЛА, и только мне сообщили о 5 БПЛА сбитых за обеденное время. Это как разведывательные, так и ударные дроны", - сказал Игнат.