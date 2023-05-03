Военные на юге Украины сбили пятый российский беспилотник, - Игнат

В среду, 3 мая, украинские военные сбили пять российских дронов. Это были как разведывательные, так и ударные БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарофна.
По его словам, на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации, которые периодически наносят удары.
"Противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях, ну и мы должны быть готовы. Сегодня уже сбили четыре БПЛА, и только мне сообщили о 5 БПЛА сбитых за обеденное время. Это как разведывательные, так и ударные дроны", - сказал Игнат.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины . Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА .
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