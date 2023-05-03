Військові на півдні України збили п'ятий російський безпілотник, - Ігнат

У середу, 3 травня, українські військові збили п'ять російських дронів. Це були як розвідувальні, так і ударні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.

За його словами, наразі на підступах до України перебуває близько 25 літаків ворожої авіації, які періодично завдають ударів.

"Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках, ну і ми маємо бути готові. Сьогодні вже збили чотири БПЛА, і щойно мені повідомили про 5 БПЛА збитий за обідній час. Це як розвідувальні, так і ударні дрони", - сказав Ігнат.