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Військові на півдні України збили п'ятий російський безпілотник, - Ігнат

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Україна, Середа 03 травня 2023 19:44
Військові на півдні України збили п'ятий російський безпілотник, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Наталія Кава

У середу, 3 травня, українські військові збили п'ять російських дронів. Це були як розвідувальні, так і ударні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.

За його словами, наразі на підступах до України перебуває близько 25 літаків ворожої авіації, які періодично завдають ударів.

"Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках, ну і ми маємо бути готові. Сьогодні вже збили чотири БПЛА, і щойно мені повідомили про 5 БПЛА збитий за обідній час. Це як розвідувальні, так і ударні дрони", - сказав Ігнат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові збили 4 російських безпілотних літальних апаратів в Миколаївській й Херсонській областях.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.

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