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Военные на юге Украины сбили пятый российский беспилотник, - Игнат

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Украина, Среда 03 мая 2023 19:44
Военные на юге Украины сбили пятый российский беспилотник, - Игнат
Автор: Наталья Кава

В среду, 3 мая, украинские военные сбили пять российских дронов. Это были как разведывательные, так и ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарофна.

По его словам, на подступах к Украине находится около 25 самолетов вражеской авиации, которые периодически наносят удары.

"Противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях, ну и мы должны быть готовы. Сегодня уже сбили четыре БПЛА, и только мне сообщили о 5 БПЛА сбитых за обеденное время. Это как разведывательные, так и ударные дроны", - сказал Игнат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины . Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА .

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