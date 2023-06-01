Військові підрахували, скільки грошей витратила РФ під час обстрілу Києва

Так, під час атаки Києва загарбники використали 10 ракет "Іскандер" двох модифікацій, які всі було збито ППО - 7 ракет "Іскандер-М" та три "Іскандер-К".

Скільки коштує одна ракета та яка загальна сума

Як зазначають військові, одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 млн доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн доларів США.

Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України витратили до 17 млн доларів.

Обстріл Києва 1 червня

Російські війська знову вдарили по Києву ракетами "Іскандер". Уламки від збитих ракет знайшли одразу у трьох районах. У Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Ще 10 людей, зокрема одна дитина, отримали поранення.

Варто зазначити, що за словами полковника, спікера Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, використовуючи саме цей тип ракет, ворог хоче скористатися ефектом несподіванки, адже щоб сховатися від обстрілу "Іскандерами", є лише кілька хвилин.

Явне тому підтвердження - загибель трьох людей у Деснянському районі, які не встигли сховатись, оскільки укриття виявилося закритим. Докладніше про це трагедії – у матеріалі РБК-Україна.