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Военные подсчитали, сколько денег потратила РФ при обстреле Киева

Фото: военные назвали сумму, которую РФ потратила на обстрел Киева 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные назвали сумму, которую российские оккупанты потратили в ночь на четверг, 1 июня, во время очередной атаки на Киев, когда были убиты три человека, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Так, во время атаки Киева захватчики использовали 10 ракет "Искандер" двух модификаций, которые все были сбиты ПВО - 7 ракет "Искандер-М" и три "Искандер-К".

Сколько стоит одна ракета и какова общая сумма

Как отмечают военные, одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 млн долларов США.

То есть российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины потратили до 17 млн ​​долларов.

Обстрел Киева 1 июня

Российские войска снова ударили по Киеву ракетами "Искандер". Обломки от сбитых ракет нашли сразу в трех районах. В Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Еще 10 людей, в том числе один ребенок, получили ранения.

Стоит отметить, что по словам полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, используя именно этот тип ракет, враг хочет воспользоваться эффектом неожиданности, ведь, чтобы спрятаться от обстрела "Искандерами", есть всего лишь несколько минут.

Явное тому подтверждение - гибель трех людей в Деснянском районе, которые не успели спрятаться, поскольку укрытие оказалось закрытым. Подробнее об этом трагедии - в материале РБК-Украина.

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Киевобстріл Києва