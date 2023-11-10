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Росіяни можуть посилити атаки на Куп'янському напрямку: що на це вказує

П'ятниця 10 листопада 2023 13:23
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Росіяни можуть посилити атаки на Куп'янському напрямку: що на це вказує Фото: на Куп'янському напрямку очікується посилення атак з боку РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російська армія провела зміну військових на Куп'янському напрямку та доставила додаткове військове обладнання.

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначає голова ХОВА, характер бойових дій на Куп'янському напрямку змінився. Наразі окупанти активно використовують і важку техніку - наступають танками та броньованими машинами.

"Оскільки російські війська обрали пріоритетним саме Куп'янський напрямок, у них на меті за будь-яку ціну досягти результату. Ми очікуємо посилення з їхнього боку, поповнюємо резерви, підсилюємо фортифікаційні споруди", - каже Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район.

Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

Нагадаємо, вчора окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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ХОГА Купянск
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