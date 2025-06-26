Військові патрулі та блокпости: США розширюють контроль на кордоні з Мексикою

Сполучені Штати Америки створять ще дві військові буферні зони вздовж південно-західного кордону з Мексикою. Буде збільшено кількість "зон національної оборони", в яких військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як пише видання, міністерство оборони США створює ще дві буферні зони на кордоні з Мексикою. Тепер таких зон буде чотири. У них американські військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули кордон, поки їх не передадуть прикордонникам.

Хоча військові не виконують функції поліції, у цих зонах вони мають право затримувати порушників, як і на звичайних військових базах.

Як повідомили Військово-повітряні сили США, ділянка кордону в понад 400 км в Техасі вздовж річки Ріо-Гранде в округах Камерон і Ідальго буде передана з Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів і буде вважатися частиною Об'єднаної бази Сан-Антоніо, Техас.

Інша буферна зона буде створена в західній Арізоні і буде вважатися частиною авіабази морської піхоти в Юмі, за словами офіційного представника США.

Нагадаємо, раніше Пентагон створив зону національної оборони Техасу, що охоплює понад 100 км, приєднану до Форту Блісс в Техасі, і зону національної оборони Нью-Мексико, що охоплює понад 270 км, приєднану до Форту Хуачука в Арізоні.

Військово-повітряні сили заявили в середу, що члени Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" під керівництвом Північного командування США будуть діяти в межах цих зон.

"До їхніх обов'язків входить посилення виявлення та моніторингу за допомогою стаціонарних постів і мобільних патрулів, тимчасове затримання порушників до їх передачі відповідним правоохоронним органам, а також сприяння в установці тимчасових загороджень і знаків для забезпечення безпеки території", - сказано у заяві ВПС.