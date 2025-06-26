Военные патрули и блокпосты: США расширяют контроль на границе с Мексикой

Соединенные Штаты Америки создадут еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы с Мексикой. Будет увеличено количество "зон национальной обороны", в которых военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, министерство обороны США создает еще две буферные зоны на границе с Мексикой. Теперь таких зон будет четыре. В них американские военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу, пока их не передадут пограничникам.

Хотя военные не выполняют функции полиции, в этих зонах они имеют право задерживать нарушителей, как и на обычных военных базах.

Как сообщили Военно-воздушные силы США, участок границы в более 400 км в Техасе вдоль реки Рио-Гранде в округах Камерон и Идальго будет передан из Международной комиссии по границам и водным ресурсам и будет считаться частью Объединенной базы Сан-Антонио, Техас.

Другая буферная зона будет создана в западной Аризоне и будет считаться частью авиабазы морской пехоты в Юме, по словам официального представителя США.

Напомним, ранее Пентагон создал зону национальной обороны Техаса, охватывающую более 100 км, присоединенную к Форту Блисс в Техасе, и зону национальной обороны Нью-Мексико, охватывающую более 270 км, присоединенную к Форту Хуачука в Аризоне.

Военно-воздушные силы заявили в среду, что члены Объединенной оперативной группы "Южная граница" под руководством Северного командования США будут действовать в пределах этих зон.

"В их обязанности входит усиление обнаружения и мониторинга с помощью стационарных постов и мобильных патрулей, временное задержание нарушителей до их передачи соответствующим правоохранительным органам, а также содействие в установке временных заграждений и знаков для обеспечения безопасности территории", - сказано в заявлении ВВС.