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Военные патрули и блокпосты: США расширяют контроль на границе с Мексикой

Четверг 26 июня 2025 16:19
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Военные патрули и блокпосты: США расширяют контроль на границе с Мексикой Иллюстративное фото: США расширяют контроль на границе с Мексикой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки создадут еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы с Мексикой. Будет увеличено количество "зон национальной обороны", в которых военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, министерство обороны США создает еще две буферные зоны на границе с Мексикой. Теперь таких зон будет четыре. В них американские военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу, пока их не передадут пограничникам.

Хотя военные не выполняют функции полиции, в этих зонах они имеют право задерживать нарушителей, как и на обычных военных базах.

Как сообщили Военно-воздушные силы США, участок границы в более 400 км в Техасе вдоль реки Рио-Гранде в округах Камерон и Идальго будет передан из Международной комиссии по границам и водным ресурсам и будет считаться частью Объединенной базы Сан-Антонио, Техас.

Другая буферная зона будет создана в западной Аризоне и будет считаться частью авиабазы морской пехоты в Юме, по словам официального представителя США.

Напомним, ранее Пентагон создал зону национальной обороны Техаса, охватывающую более 100 км, присоединенную к Форту Блисс в Техасе, и зону национальной обороны Нью-Мексико, охватывающую более 270 км, присоединенную к Форту Хуачука в Аризоне.

Военно-воздушные силы заявили в среду, что члены Объединенной оперативной группы "Южная граница" под руководством Северного командования США будут действовать в пределах этих зон.

"В их обязанности входит усиление обнаружения и мониторинга с помощью стационарных постов и мобильных патрулей, временное задержание нарушителей до их передачи соответствующим правоохранительным органам, а также содействие в установке временных заграждений и знаков для обеспечения безопасности территории", - сказано в заявлении ВВС.

Программа самодепортации мигрантов

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп анонсировал программу по самодепортации мигрантов еще в середине апреля. Он отметил, что государство будет предоставлять добровольцам стипендию и билет на самолет для вылета из страны, и не исключил возвращение мигрантов обратно в страну "если они будут хорошо себя вести".

В частности, в апреле Трамп издал директиву о расширении контроля над федеральными землями вблизи границы США и Мексики. Это объясняется намерениями активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

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