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Військові паради на 9 травня скасували ще у двох російських містах

Фото: на території Росії скасовують військові паради (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрації Орла та Пскова скасували військові паради на 9 травня з міркувань безпеки. Орел знаходиться за 160 км від українського кордону, Псков за 650 км.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяви губернаторів.

Зокрема, губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що питання обговорили на антитерористичній комісії оперативного штабу Псковської області і дійшли рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі. Також не буде салютів та феєрверків, щоб "не провокувати скупчення людей".

Крім того, про скасування параду повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков. "Безсмертний полк ми проведемо в інтерактивному форматі, розміщуючи фото рідних на машинах або взявши фотографії, коли гулятимемо у місті у святкові дні", - написав він у місцевій соціальній мережі ВКонтакте.

Раніше військові паради на 9 травня скасували у прикордонних Брянській, Курській та Білгородській областях, а також в окупованому Криму. Губернатор В'ячеслав Гладков оголосив, що не хоче "провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода". Традиційної ходи "Безсмертного полку" не буде по всій території Росії.

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують наступу ЗСУ, озброєних західною технікою.

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