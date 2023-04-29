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Военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах

Фото: на территории Росси отменяют военные парады (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрации Орла и Пскова отменили военные парады на 9 мая по соображениям безопасности. Орел находится в 160 км украинской границы, Псков в 650 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления губернаторов.

В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что вопрос обсудили на антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области и пришли к решению не проводить торжественные парады в привычном формате. Также не будет салютов и фейерверков, чтобы "не провоцировать скопление людей".

Кроме того, об отмене парада сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. "Бессмертный полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни", - написал он в местной социальной сети ВКонтакте.

Ранее военные парады на 9 мая отменили в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что не хочет "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода". Традиционных шествий "Бессмертного полка" не будет по всей территории России.

По данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

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