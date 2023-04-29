Военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах

В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что вопрос обсудили на антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области и пришли к решению не проводить торжественные парады в привычном формате. Также не будет салютов и фейерверков, чтобы "не провоцировать скопление людей".

Кроме того, об отмене парада сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. "Бессмертный полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни", - написал он в местной социальной сети ВКонтакте.

Ранее военные парады на 9 мая отменили в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что не хочет "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода". Традиционных шествий "Бессмертного полка" не будет по всей территории России.