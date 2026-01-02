ua en ru
Військові отримуватимуть 90 днів відпустки після полону: Зеленський підписав закон

П'ятниця 02 січня 2026 16:17
Військові отримуватимуть 90 днів відпустки після полону: Зеленський підписав закон Фото: Володимир Зеленський підписав закон (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, підписав закон, який гарантує звільненим з полону військовослужбовцям право на додаткову відпустку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію на сайті Верховної Ради.

Йдеться про законопроєкт №14092 "Про внесення змін до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який раніше ухвалила Верховна Рада.

Документом передбачено, що військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Важливо, що така відпустка:

  • надається цілком, без поділу на частини;
  • не залежить від рішення про продовження або припинення військової служби;
  • гарантується незалежно від того, чи військовий уже визначився зі звільненням або продовженням служби.

Право на звільнення зі служби зберігається

Законом також підтверджено право звільнених з полону військовослужбовців на звільнення з військової служби на підставі підпункту "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Таким чином, надання відпустки не позбавляє захисників можливості ухвалити рішення про звільнення після повернення з полону.

Для відновлення після полону

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону спрямоване на підтримку військових, які пережили полон, та створення умов для фізичного і психологічного відновлення після травматичного досвіду.

"Реалізація ініціативи сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин та суспільства, підтвердивши пріоритетність захисту прав захисників України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, законопроєкт №14092 було внесено до Верховної Ради 30 вересня 2025 року. Його ініціаторами стали народні депутати Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Олена Копанчук, Ростислав Тістик. Верховна Рада проголосувала за документ 18 грудня.

РБК-Україна також писало, які види відпусток і на яких умовах можуть отримати військовослужбовці під час дії воєнного стану в Україні.

