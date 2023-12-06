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Військові отримали від Дніпра чергову партію дронів та рацій на ще 12 млн гривень, - Філатов

Середа 06 грудня 2023 10:55
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Військові отримали від Дніпра чергову партію дронів та рацій на ще 12 млн гривень, - Філатов Фото: військові отримали від Дніпра чергову партію дронів та рацій (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Дніпровська міська рада відправила на фронт ще 40 дронів з тепловізорами та кілька десятків комплектів рацій. Сума допомоги - понад 12 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і далі продовжить забезпечувати оборонців необхідним.

"Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати. І щотижня звітуватимемо перед територіальною громадою, скільки ми витратили коштів платників податків на наші Збройні сили України", - сказав Філатов.

Військові отримали від Дніпра чергову партію дронів та рацій на ще 12 млн гривень, - Філатов

Наступ ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Втрати ворога

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

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