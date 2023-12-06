Военные получили от Днепра очередную партию дронов и раций еще на 12 млн гривен, - Филатов

Днепровский городской совет отправил на фронт еще 40 дронов с тепловизорами и несколько десятков комплектов раций. Сумма помощи - более 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше продолжит обеспечивать защитников необходимым.

"Продолжаем работать, продолжаем помогать. И будем еженедельно отчитываться перед территориальной общиной, сколько мы потратили средств налогоплательщиков на наши Вооруженные силы Украины", - сказал Филатов.

Наступление ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.