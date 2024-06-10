Військові отримали партію дронів від "Української команди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"72 бригада імені Чорних Запорожців вже майже два роки перемелює орків на Донецькому напрямку. А до того її бійці боронили столицю та звільняли Київську область, брали участь у звільненні правобережжя Херсонщини", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Керівник "Української команди" Артур Палатний подякував тим, хто допомагає збирати на дрони.

"Це те, що зараз дуже потрібно на передовій. Такі дрони ефективно нищать ворожу техніку та самих орків та бережуть життя наших воїнів. Дякую всім, хто продовжує донатити на дрони та посилює ЗСУ. Разом обов’язково переможемо!" - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.