Военные получили партию дронов от "Украинской команды"
"Украинская команда" передала 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев FPV-дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.
"72 бригада имени Черных Запорожцев уже почти два года перемалывает орков на Донецком направлении. А до этого ее бойцы защищали столицу и освобождали Киевскую область, участвовали в освобождении правобережья Херсона", - говорится в сообщении волонтерского штаба.
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.
"Это то, что сейчас очень нужно на передовой. Такие дроны эффективно уничтожают вражескую технику и самих орков и берегут жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто продолжает донатить на дроны и усиливает ВСУ. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 112 бригаде на восточное направление партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования для управления дронами - ретранслятор и катапульту.
Также сообщалось, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль "Бентли" одному из участников сбора на дроны, проводимом "Украинской командой".
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