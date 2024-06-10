Военные получили партию дронов от "Украинской команды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"72 бригада имени Черных Запорожцев уже почти два года перемалывает орков на Донецком направлении. А до этого ее бойцы защищали столицу и освобождали Киевскую область, участвовали в освобождении правобережья Херсона", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.

"Это то, что сейчас очень нужно на передовой. Такие дроны эффективно уничтожают вражескую технику и самих орков и берегут жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто продолжает донатить на дроны и усиливает ВСУ. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.