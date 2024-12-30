Військові в оточенні Путіна відтіснили "бізнесменів" на другий план, - джерела

У Москві значно посилило свої позиції військове крило. Різні генерали на чолі з Герасимовим, відсунули в бік умовних "бізнесменів", яких кілька років тому все ж таки залучали до процесу ухвалення рішень і які порівняно договороздатні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Мир або нічого? Що Трамп готує Україні та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році ".

Як розповіли РБК-Україна обізнані джерела, "погони" підштовхують Путіна до розв'язання всіх проблем виключно військовим шляхом, показують йому різні "орєшніки" і запевняють, що РФ має ставити перед собою максимальні цілі, а не йти на компроміси.

Нагадаємо, Володимир Путін 19 грудня заявив: "Ми завжди готові до переговорів і компромісів. Просто противна сторона відмовилася від переговорів".

Водночас у МВФ відзначили, що дії Росії розходяться з публічними закликами до мирних переговорів. Останніми місяцями спостерігається ескалація військових дій і зростання повітряних ударів по містах. Зокрема, повітряні атаки, особливо з використанням безпілотників, посилилися в останні місяці.

За даними незалежного "Левада-центру", три чверті росіян підтримують війну проти України. У жовтні 2024 року більше половини хочуть мирних переговорів, проте на своїх умовах, і лише 30% готові повернути захоплені території.

Валерій Герасімов - начальник Генерального штабу збройних сил Російської Федерації та перший заступник міністра оборони Росії (з 2012 року).

Герасімов відомий своєю причетністю до агресивної військової політики Росії, включаючи окупацію Криму (2014), війну на сході України та повномасштабне вторгнення в Україну (2022).

Автор концепції, яку західні аналітики називають "доктриною Герасімова". Вона передбачає поєднання військових, інформаційних, економічних та інших методів для досягнення стратегічних цілей, часто в гібридному форматі.

Герасімов перебуває під санкціями багатьох країн за його роль у військовій агресії РФ. Він є одним із символів російського військового керівництва, відповідального за численні воєнні злочини.