Військові облігації можна буде купити через "Дію": як це зробити

Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія"). Державні облігації зможуть купити повнолітні українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1034.
Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
Заявка сформується засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, у формі, зручній для сприйняття її змісту, та містить перелік таких відомостей:
Після успішного проходження перевірки особі надішлють на підпис документи (зокрема, генеральний договір про надання інвестиційних послуг, договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, замовлення на купівлю облігацій) для завершення купівлі облігацій.
Після підписання документів та здійснення оплати особою придбані облігації зарахуються фінансовою установою на рахунок у цінних паперах особи з наданням виписки про стан рахунка в цінних паперах.
Виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу буде здійснюватися на поточний рахунок.
Нагадаємо, Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої держаної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.
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