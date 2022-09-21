Военные облигации можно купить через "Дію": как это сделать

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:

установить мобильное приложение Портала Дія на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в мобильном приложении Портала Дія услугу "Военные облигации”;

выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;

открыть текущий счет "єПідтримка" для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении Портала Дія.

По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія.

Заявка формируется средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія, в форме, удобной для восприятия ее содержания, и содержит перечень следующих сведений:

1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) серия и/или номер паспорта гражданина Украины, дата выдачи, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего паспорт, срок действия (при наличии);

4) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

5) адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;

6) информация для связи с лицом (номер телефона, адрес электронной почты);

7) информация об облигациях (срок погашения облигаций, международный идентификационный код ценной бумаги, доходность облигаций, наименование финансового учреждения, цена одной облигации, количество облигаций, общая стоимость облигаций);

8) номер текущего счета (по стандарту IBAN) лица;

9) тип трудоустройства лица, доход (информация о рангированном доходе за последние шесть месяцев, имеющуяся в реестре на момент подачи заявки), наименование работодателя, код ЕГРПОУ работодателя (передаются финансовому учреждению при первой покупке облигаций).

После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.

После подписания документов и оплаты приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.

Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода производится на текущий счет.