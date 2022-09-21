Военные облигации можно купить через "Дію": как это сделать

Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Государственные облигации могут купить совершеннолетние украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1034 .
Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:
По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія.
Заявка формируется средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія, в форме, удобной для восприятия ее содержания, и содержит перечень следующих сведений:
После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.
После подписания документов и оплаты приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.
Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода производится на текущий счет.
Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.
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