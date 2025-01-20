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"Військові небезпечні": у Києві офіцерів ЗСУ не пустили на обід у хостел

Понеділок 20 січня 2025 14:19
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"Військові небезпечні": у Києві офіцерів ЗСУ не пустили на обід у хостел Фото: Військова форма (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві військовослужбовців у формі не пустили на обід у хостелі Hostel Vshokoladi. На вході їм заявили, що "військові небезпечні".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook військового, речника Військово-Морських Сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитра Плетенчука.

За його словами, дівчина на рецепції хостелу заявила, що "військові небезпечні", тому на прохання про можливість пообідати у закладі йому та ще двом офіцерам відповіли відмовою. Також вона відмовилася надати контактні дані керівника хостелу.

"На жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну", – наголосив військовий.

Він звернув увагу на те, що це було проявом неповаги. Водночас люди, які приймали участь у жорстких боях та мають серйозний посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), можуть задатися питанням: "чи варто було їх захищати?"

Плетенчук також пояснив, що вони зайшли на обід саме до цього закладу через те, що він там знімав номер.

У коментарях до допису користувачі обурилися таким ставленням до військових.

&quot;Військові небезпечні&quot;: у Києві офіцерів ЗСУ не пустили на обід у хостелКоментарі під дописом Дмитра Плетенчука (скриншот)

На офіційному сайті закладу зазначається, що Hostel Vshokoladi запрошує гостей зупинитися неподалік центру міста, на Повітрофлотському проспекті. Проте цікаво, що цей проспект майже рік тому був перейменований на проспект Повітряних сил України за рішенням Київської міської ради.

&quot;Військові небезпечні&quot;: у Києві офіцерів ЗСУ не пустили на обід у хостелІнформація із сайту Hostel Vshokoladi (скриншот)

На момент публікації новини керівництво хостелу офіційних коментарів не надало.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 12 січня в ресторані в Оболонському районі Києва охорона закладу відмовила військовослужбовцю у вході. Як пояснили співробітники, власник ресторану заборонив пускати військових. Інцидент завершився конфліктом між військовим і працівниками закладу та відмовою в обслуговуванні. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

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