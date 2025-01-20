"Военные опасны": в Киеве офицеров ВСУ не пустили на обед в хостел

В Киеве военнослужащих в форме не пустили на обед в хостеле Hostel Vshokoladi. На входе им заявили, что "военные опасны".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook военного, спикера Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрия Плетенчука .

По его словам, девушка на рецепции хостела заявила, что "военные опасны", поэтому на просьбу о возможности пообедать в заведении ему и еще двум офицерам ответили отказом. Также она отказалась предоставить контактные данные руководителя хостела.

"К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну", – подчеркнул военный.

Он обратил внимание на то, что это было проявлением неуважения. В то же время люди, которые принимали участие в жестких боях и имеют серьезное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), могут задаться вопросом: "стоило ли их защищать?"

Плетенчук также пояснил, что они зашли на обед именно в это заведение из-за того, что он там снимал номер.

В комментариях к сообщению пользователи возмутились таким отношением к военным.

Комментарии под сообщением Дмитрия Плетенчука (скриншот)

На официальном сайте заведения отмечается, что Hostel Vshokoladi приглашает гостей остановиться недалеко от центра города, на Воздухофлотском проспекте. Однако интересно, что этот проспект почти год назад был переименован в проспект Воздушных сил Украины по решению Киевского городского совета.

Информация с сайта Hostel Vshokoladi (скриншот)

На момент публикации новости руководство хостела официальных комментариев не предоставило.