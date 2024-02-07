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Військові можуть отримати компенсацію за піднайом житла: як та скільки коштів

Ілюстративне фото: в Україні військові можуть отримати компенсацію за піднайом житла (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні цього року збільшився розмір компенсації за піднайом житла для військовослужбовців, які служать за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Компенсацію переглядають щороку, однак у 2023-му суми не змінювалися. Зокрема, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

  • у Києві - 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);
  • в обласних центрах - 3420 гривень (+570 гривень);
  • в інших населених пунктах - 2280 гривень (+380 гривень).

Варто зауважити, що для військовослужбовців, у яких троє та більше членів сім’ї, суми компенсації зростають у півтора рази.

Хто має право на отримання компенсації

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Компенсація не виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації.

Які документи слід подати для отримання компенсації?

Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:

  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;
  • копії ідентифікаційних кодів військовослужбовця та членів його сім’ї;
  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (можна взяти онлайн через портал Міністерства юстиції України або через портал Дія);
  • витяг з БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;
  • копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці, котрі проходять службу у військових частинах, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);
  • копії свідоцтв про державну реєстрацію шлюбу, розлучення, народження дитини та інших документів, що підтверджують родинні стосунки;
  • належно завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом відповідного відомства (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);
  • довідку про склад сім’ї (видає кадровий орган військової частини);
  • довідку про перевірку житлових умов (видає житлова комісія військової частини).

Ветерани в Україні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги. Причому це поширюється як на державні лікарні, так і на приватні. РБК-Україна підготувало список всіх безкоштовних послуг.

Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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