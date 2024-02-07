Военные могут получить компенсацию по поднаему жилья: как и сколько средств

Компенсацию пересматривают каждый год, однако в 2023 суммы не менялись. В частности, с 1 января 2024 установлены следующие размеры компенсации:

в Киеве – 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);

в областных центрах – 3420 гривен (+570 гривен);

в других населенных пунктах – 2280 гривен (+380 гривен).

Следует отметить, что для военнослужащих, у которых трое и более членов семьи, суммы компенсации растут в полтора раза.

Кто имеет право на получение компенсации

Офицеры, рядовые, сержанты, проходящие военную службу по контракту, по месту прохождения воинской службы согласно приказу командира воинской части.

Компенсация не выплачивается военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации.

Какие документы следует предоставить для получения компенсации?

Для получения денежной компенсации военнослужащие вместе с рапортом представляют следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи;

копии идентификационных кодов военнослужащего и членов его семьи;

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (можно взять онлайн через портал Министерства юстиции Украины или через портал Действие);

выписка из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

копии справок о регистрации места жительства (пребывания), выданные органом регистрации на военнослужащего и каждого члена его семьи, проживающего вместе с ним (военнослужащие, проходящие службу в воинских частях, которые дислоцировались в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия и перемещенные с мест предварительной дислокации, подают справку о составе семьи, выданную командиром (начальником) этой воинской части (подразделения);

копии свидетельств о государственной регистрации брака, разводе, рождении ребенка и других документов, подтверждающих родственные отношения;

надлежаще заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом соответствующего ведомства (кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия);

справку о составе семьи (выдает кадровый орган воинской части);

справку о проверке жилищных условий (выдает жилищная комиссия воинской части).

Ветераны в Украине могут получать бесплатные медицинские услуги. Причем, это распространяется как на государственные больницы, так и на частные. РБК-Украина подготовила список всех бесплатных услуг.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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