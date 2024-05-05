Військові можуть отримати безоплатне зубопротезування: алгоритм дій

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці мають право на безкоштовне протезування.

Детальніше про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі у матеріалі РБК-Україна.

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