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Українці мають право на безкоштовне протезування: куди потрібно звертатись

Україна, Неділя 28 квітня 2024 22:56
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Українці мають право на безкоштовне протезування: куди потрібно звертатись Архівне фото: українці мають право на безкоштовне протезування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Усі громадяни України, а не лише учасники бойових дій мають право на безкоштовне протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування. Для отримання протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності", - пише відомство.

Куди варто звертатись

Зазначається, що якщо ви перебуваєте у лікарні, то варто звертатись до соціального працівника, який є у медзакладі.

"У разі, якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи", - додали Мінреінтеграції.

Також допоможе звернення до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Можна подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи потрібно мати для цього

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
  • посвідчення УБД для військових (за наявності).

Також у міністерстві пояснили, що обираючи протезування за державною програмою, а не за кордоном, особа з протезом може розраховувати на постійний супровід із боку протезного підприємства. Докладніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням.

Докладніше на цю тему

Минулої осені Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Відтепер учасники бойових дій матимуть змогу отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі у матеріалі РБК-Україна.

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