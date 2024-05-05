Военные могут получить бесплатное зубопротезирование: алгоритм действий

По данным правительства, на программу бесплатного зубопротезирования дополнительно было выделено 750 миллионов гривен. Бесплатно такую услугу могут получить:

участники боевых действий,

лица с инвалидностью в результате войны,

военнослужащие.

В настоящее время такие услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины. Контакты и адреса заведений можно узнать по номеру 16-77.

Воспользоваться услугой можно раз в год, однако одно направление может включать в себя протезирование нескольких зубов, если это обусловлено планом лечения. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 14 984 грн.

Как получить услугу