Військові моряки ЗСУ ліквідували групу окупантів та ворожий склад (відео)

"Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!", - повідомили в Збройних силах.

За даними ВМС, моряки річкової флотилії вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення.

Нагадаємо, ит повідомляли, що Збройні сили України успішно завдали удару по нафтобазі й військовому складу російських військових в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, українські захисники атакували місце зосередження окупантів у Херсонській області. Знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі ворожі війська зосереджують свої зусилля на:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках.

Також протягом минулої доби наші військові ліквідували ще 640 російських окупантів. Таким чином втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали понад 241 тисячу одиниць особового складу.

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