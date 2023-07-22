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Військові моряки ЗСУ ліквідували групу окупантів та ворожий склад (відео)

Новость на русском →
Україна, Субота 22 липня 2023 23:09
Військові моряки ЗСУ ліквідували групу окупантів та ворожий склад (відео) Фото: військові моряки ЗСУ ліквідували групу окупантів (facebook-com-navy-mil-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!", - повідомили в Збройних силах.

За даними ВМС, моряки річкової флотилії вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення.

Нагадаємо, ит повідомляли, що Збройні сили України успішно завдали удару по нафтобазі й військовому складу російських військових в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, українські захисники атакували місце зосередження окупантів у Херсонській області. Знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі ворожі війська зосереджують свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Також протягом минулої доби наші військові ліквідували ще 640 російських окупантів. Таким чином втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали понад 241 тисячу одиниць особового складу.

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