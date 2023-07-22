Военные моряки ВСУ ликвидировали группу оккупантов и вражеский склад (видео)

Военные моряки ВСУ во время операции ликвидировали группу из почти десяти оккупантов и вражеский склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море на земле и в воздухе!", - сообщили в Вооруженных силах.

По данным ВМС, моряки речной флотилии поразили скопление врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и склад снабжения.

Напомним, что сообщалось, что Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по нефтебазе и военному составу российских военных во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские защитники атаковали место сосредоточения кафиров в Херсонской области. Уничтожены несколько единиц вражеской техники и склад беспилотников.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысячи единиц личного состава.

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