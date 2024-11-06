Військові ліквідували штурмову піхоту противника на Покровському напрямку (відео)

Бої на фронті за 6 листопада

Нагадаємо, що сьогодні вдень ЗСУ показали, як знищують росіян на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру.

Тим часом Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському та Курахівському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна дізналось в експерта, чи можливий відступ ЗСУ у Курській області.

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