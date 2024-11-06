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Военные ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении (видео)

Фото: военные ликвидировали штурмовую пехоту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали группу российской штурмовой пехоты. Бой происходил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

По данным военных, штурмовая пехота противника пыталась собраться в районе накопления, готовясь к атаке на позиции наших сил обороны.

"Но, благодаря точному артиллерийскому удару, вся штурмовая группа противника уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов, то и дело метко ликвидирующих новые волны", - подчеркнули в бригаде.

Бои на фронте за 6 ноября

Напомним, что сегодня днем ВСУ показали, как уничтожают россиян на БМП по их же маршруту возле Временного Яра.

Между тем Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском и Кураховском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина узнала у эксперта, возможно ли отступление ВСУ в Курской области.

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