Военные ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении (видео)

Бои на фронте за 6 ноября

Напомним, что сегодня днем ВСУ показали, как уничтожают россиян на БМП по их же маршруту возле Временного Яра.

Между тем Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском и Кураховском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина узнала у эксперта, возможно ли отступление ВСУ в Курской области.

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