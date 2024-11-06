ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении (видео)

Украина, Среда 06 ноября 2024 22:41
UA EN RU
Военные ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении (видео) Фото: военные ликвидировали штурмовую пехоту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ликвидировали группу российской штурмовой пехоты. Бой происходил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

По данным военных, штурмовая пехота противника пыталась собраться в районе накопления, готовясь к атаке на позиции наших сил обороны.

"Но, благодаря точному артиллерийскому удару, вся штурмовая группа противника уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов, то и дело метко ликвидирующих новые волны", - подчеркнули в бригаде.

Бои на фронте за 6 ноября

Напомним, что сегодня днем ВСУ показали, как уничтожают россиян на БМП по их же маршруту возле Временного Яра.

Между тем Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском и Кураховском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина узнала у эксперта, возможно ли отступление ВСУ в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США